Cinq personnes tuées mercredi et deux autres blessées, dans le crash d’un aéronef à Diapaga au Sud-est du Burkina Faso, indique un communiqué officiel relayé mercredi soir par les médias officiels.

Les autorités burkinabè de l’aviation civile ne donnent pas pour l’heure d’amples détails sur les causes et circonstance de cet accident meurtrier. Aux dires de divers témoignages recueillis par l’ Agence d’informations du Burkina (AIB) et expliquant cet accident aérien, «l’avion a raté son décollage et a percuté un arbre».

L’appareil qui s’est écrasé à l’Est du pays, est exploité par la compagnie privée «Lead Air» ralliant Ouagadougou à Diapaga depuis près de trois mois.

Le Burkina Faso fait face depuis 2015, à une spirale d’attaques terroristes qui a bouleversé la circulation des populations sur toute l’étendue du territoire national. C’est le cas de l’axe Fada N’Gourma-Diapaga qui demeure difficile d’accès à cause de l’insécurité induite par le terrorisme.

L’Armée burkinabè organise régulièrement des convois de ravitaillement et de transport au profit des populations de cet axe pour amoindrir les corollaires du terrorisme. Les accidents aériens sont rares au Faso, pays sahélien d’Afrique de l’Ouest.