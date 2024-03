Le Président de la Transition au Gabon, Brice Oligui Nguema a salué ce 10 mars, dans un communiqué, la levée de la sanction de l’organisation régionale CEEAC qui pesait sur son pays depuis le 4 septembre 2023 suite au putsch ayant renversé le régime du président Ali Bongo.

«Ce 9 mars 2024, la Conférence des Chefs d’Etats de la CEEAC (Communauté Économique des États d’Afrique Centrale) réunie à Malabo (Guinée équatoriale), a décidé de la levée de la mesure de suspension des instances de la Communauté pesant sur le Gabon depuis le 4 septembre 2023, tout en confirmant le maintien de son siège à Libreville (Gabon)», a annoncé le Chef de l’Etat de Transition au Gabon.

Cette décision communautaire met fin à plusieurs mois de tensions diplomatiques entre le Gabon et l’institution régionale d’une part, et d’autre part Libreville et l’Angola.

«Je salue à sa juste valeur cette importante décision qui vient souligner la spécificité de la Transition gabonaise. Il me plaît, enfin, en mon nom propre et en celui du Peuple Gabonais tout entier, d’exprimer gratitude et fraternité aux Chefs d’Etats d’Afrique Centrale pour avoir permis au Gabon de reprendre sa place dans le concert communautaire», a ajouté le dirigeant gabonais.

Cette levée de sanctions de la CEEAC intervient au moment où les forces vives du Gabon s’apprêtent à discuter de l’avenir du pays dans un vaste débat national et inclusif. Les autorités de Libreville entendent dès à présent continuer leurs démarches diplomatiques pour obtenir la levée des sanctions imposées au Gabon par l’Union Africaine (UA).