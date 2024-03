Le Premier ministre tchadien, Succès Masra a été investi par son parti politique, ce dimanche 10 mars à Ndjamena, pour défendre ses couleurs à la présidentielle du 6 mai prochain.

Ayant confirmé sa candidature lors du grand meeting organisé pour cette investiture, l’opposant Masra a déclaré sur son compte X, que «j’ai entendu votre appel et je réponds présent. Je suis candidat à l’élection présidentielle du 06 Mai 2024 pour servir, réparer les cœurs, réunir les talents et réconcilier le Peuple autour de l’essentiel de justice et égalité afin de libérer les énergies de transformation du Tchad et en faire une terre de protection pour les vulnérables et oubliés de la République».

Il a souligné que le Tchad est une «terre d’opportunités et de dignité pour chaque Tchadien et Tchadienne ; une terre d’espoir à laisser en héritage pour les nouvelles générations ».

Rappelons que Masra avait signé, le 31 octobre 2023 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), un accord de réconciliation avec le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno ayant permis son retour à N’Djamena, après un an d’exil forcé consécutif à une manifestation fortement réprimée par les forces de l’ordre. Il a été nommé Premier ministre le 1er janvier dernier.