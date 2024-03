Le Gouvernement du Kenya, locomotive de l’économie d’Afrique orientale, a indiqué ce 12 mars, en marge du Forum commercial «Propak East Africa 2024» tenu à Nairobi que «les investisseurs internationaux bénéficieront d’avantages fiscaux, ainsi que d’un accès gratuit à des terrains et à des hangars industriels, afin de faciliter la production de biens destinés aux marchés nationaux et étrangers», a annoncé le département d’Etat de l’Industrie au ministère des Investissements, et du Commerce.

«Les matières premières utilisées dans les parcs industriels seront également importées en franchise de droits, à côté de l’électricité à faible coût qui sera offerte aux fabricants», a précisé la même source.

La construction de «18 agrégations de comté et parcs industriels» est en cours à travers le vaste territoire du Kenya, avec pour finalité première d’apporter une plus-value à la valorisation locale des matières premières dans ce pays, géant exportateur du thé.