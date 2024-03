Les populations de la Somalie déjà confrontées à des défis humanitaires immenses depuis près de 3 ans devront faire face à des inondations dans tout le pays entre avril et juin 2024, selon des prévisions annoncées ce 12 marspar l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance).

L’UNICEF fonde ses prévisions sur des études météorologiques saisonnières publiées par l’Centre de prévision climatique et d’applications (ICPAC) de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

De fortes pluies sur les hauts plateaux éthiopiens pourraient entraîner des inondations le long de ivières, les zones qui devraient être impactées comprennent les cours moyens et inférieurs des fleuves Juba et Shabelle où il y a encore des berges ouvertes et des digues fragiles, insiste l’ICPAC relayé par l’UNICEF.

Il y a «une forte probabilité de précipitations, supérieures de 55% par rapport à la moyenne, dans la plupart des régions de la Somalie au cours de la prochaine saison des pluies (Gu, la longue saison des pluies en Somalie)», fait observer l’institution spécialisée des Nations Unies.

«Les précipitations supérieures à la moyenne prévues pour la prochaine saison des pluies Gu devraient entraîner un fort potentiel d’inondations sur les fleuves Juba et Shabelle», a renforcé l’UNICEF dans ses prévisions.

L’institution onusienne recommande ainsi au pouvoir central en Somalie, en amont de ces intempéries, la prise de «mesures préventives comme le nettoyage des évacuations, la collecte de l’eau et la sensibilisation des populations».

Les populations de la Somalie gardent encore en mémoire un douloureux souvenir des répercussions des dernières inondations en date essuyées par leur pays. Des pluies soudaines liées à El Nino ont provoqué la mort d’au moins 118 personnes et ont affecté plus de 2,4 millions d’autres en Somalie, selon un bilan onusien.

La saison Gu qui débute habituellement dès la seconde moitié du mois de mars, est la principale saison des pluies en Somalie. Elle est cardinale dans la conduite des activités agricoles dans le pays et dans la reconstitution des réserves d’eau et des pâturages.