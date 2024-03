Le vice-président de la Société financière internationale (SFI) pour l’Afrique, le Franco-Portugais, Sérgio Pimenta effectue du 18 au 19 mars, une nouvelle visite en Côte d’Ivoire pour réaffirmer l’engagement de la Banque mondiale à accompagner le développement du secteur privé dans ce pas ouest-africain.

Durant son séjour, Pimenta abordera avec les dirigeants ivoiriens les aspects de l’accompagnement qu’apporte la SFI au PND (Plan national de développement de la Côte d’Ivoire, 2021-2025).

Les échanges porteront très précisément sur la création d’infrastructures de «logement abordable, l’agro-industrie, la santé, les infrastructures numériques, le développement des marchés des capitaux et le financement des MPME (Micro, petites et moyennes entreprises)».

Selon l’équipe de direction de la SFI Afrique, Sérgio Pimenta rencontrera à la même occasion les ministres Kaba Nialé (de l’Economie, du Plan et du Développement), Adama Coulibaly (des Finances et du Budget), d’autres membres de l’équipe gouvernementale et des acteurs du secteur privé oeuvrant en Côte d’Ivoire.

Le total des investissements et services-conseils de la SFI en Côte d’Ivoire en mars 2024, s’élève à 595 millions de dollars, soit le plus imposant portefeuille de la zone UEMOA de la SFI.

L’agroalimentaire, les infrastructures, l’énergie, les services financiers, la santé et le financement des MPME constituent déjà une priorité dans ce portefeuille de la SFI.

Bras financier du Groupe de la Banque mondiale, la SFI (IFC en anglais) opère dans plus de 100 Etats en développement sur la planète, en s’activant à créer des marchés et opportunités pour le secteur privé de ces pays.