L’ex-footballeur international ghanéen Otto Addo (dans sa 48è année) est de nouveau sélectionneur de la sélection phare de son pays, près de deux ans après son éviction de ce même poste, au terme du Mondial 2022 au Qatar.

La Fédération ghanéenne de football (GFA) a annoncé l’officialisation de cette nomination le week-end écoulé. Otto Addo, ex-joueur de la Bundesliga (Allemagne) se voit offrir un «contrat de 34 mois, avec une option de prolongation de deux ans».

Entraîneur-adjoint du Borussia Dortmund au moment de l’annonce de son retour à la tête de la sélection du Ghana, Otto Addo succède à l’Irlandais Chris W. Hughton viré après l’élimination des Black Stars au terme du 1er tour de la CAN 2023 disputée en Côte d’Ivoire.

Otto Addo a l’obligation de résultats à la tête de la sélection de son pays quadruple Champion d’Afrique et dont le dernier titre remonte à 1982 ! Les Black Stars ont été finalistes des éditions de 2010 et de 2015 de la CAN, et ont terminé dans le carré d’as de plusieurs phases finales de cette compétition continentale.