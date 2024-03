L’opposant sénégalais Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé, mercredi au cours d’une conférence de presse tenue à Dakar, sa décision de se retirer de la course à la magistrature suprême, dans l’objectif d’éviter la dispersion des voix de l’opposition.

Ce leader de la plateforme «Avenir Sénégal Bi nu bëgg» a appelé à voter Bassirou Diomaye Faye, candidat des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef).

«Après avoir consulté ma famille, les militants et sympathisants qui m’accompagnent en politique (…) j’appelle tous ceux qui m’ont suivi (…) et qui étaient prêts à voter pour moi (…) à porter leurs votes et leurs voix sur le candidat Bassirou Diomaye Faye pour l’élire dès le premier tour au soir du 24 mars 2024», a-t-il déclaré.

«En conséquence de quoi, je retire ma candidature à l’élection afin d’éviter tout éclatement et éparpillement des voix autour de notre projet et qu’on se regroupe (…) pour faire triompher notre projet dès le premier tour», a poursuivi Dièye après avoir souhaité «une victoire sans appel» à Faye.

Le scrutin présidentiel se tiendra le 24 mars prochain, avec, désormais, 18 candidats en lice. La candidate Rose Wardini a dû également renoncer à son ambition présidentielle, récemment, en raison de la nationalité française qu’elle détient aussi.