La Russie et la Guinée Bissau ont signé ce mardi 19 mars, deux accords bilatéraux portant sur «l’effacement de près de 26,7 millions de dollars de dette de la Guinée-Bissau à l’égard de la Russie», tandis qu’un montant de près de «940.000 dollars sera restructuré», ont annoncé les autorités russes.

Le premier accord se focalise sur une dette de «25,1 millions de dollars au titre d’un accord de prêt datant de 2001 et un montant de 1,5 million de dollars» pour le bail des locaux de l’ambassade de la Guinée-Bissau à Moscou, précisent des documents diplomatiques russes.

Le second accord apporte des clarifications autour d’une «dette de plus de 900 mille dollars effacée par la Russie, ainsi que tout l’intérêt accumulé depuis 2010 et pas encore payé».

Au terme de ces deux accords, l’Etat de la Guinée-Bissau, l’un des plus pauvres en Afrique occidentale, s’engage à financer avec ces montants effacés et restructurés «des projets destinés à améliorer l’accès de la population aux ressources vitales, à renforcer la santé publique et l’éducation nationale, et les livraisons de produits socialement importants».