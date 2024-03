La Commission de l’Union Africaine (UA) sera renouvelée en février 2025, avec des particularités spécifiées retenues lors de la 22ème session extraordinaire de son Conseil exécutif.

Selon des consensus issus de cette session extraordinaire et révélées ce mardi 19 mars par la diplomatie angolaise, la région Afrique de l’Est va proposer le nom du prochain président de la Commission de l’Union Africaine.

Une élection qui va coïncider avec le début de la présidence tournante de l’UA par l’Angola. Le choix porté sur l’Afrique de l’Est pour le poste de président de la Commission, obéit au respect du principe de rotation interrégionale et de proportionnalité hommes-femmes inscrit dans les textes de La défunte Organisation de l’Unité Africaine (OUA) remplacée par l’UA en l’an 2000.

Le Conseil exécutif de l’UA a également décidé que la région d’Afrique du Nord devrait nommer le candidat au poste de vice-président de la Commission, la plus grande institution panafricaine. Dans la même dynamique, les autres régions de l’Afrique (Centrale, Australe et Occidentale) devront présenter en février 2025 «deux candidats, au minimum, pour les six postes de Commissaires de l’organisation continentale».

Depuis le passage de l’OUA à l’UA, cinq élections ont déjà eu lieu pour désigner les membres de la Commission de l’institution continentale. Le mandat actuel de la Commission de l’UA renouvelée en 2021 s’achève en 2025.