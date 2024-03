Un Conseil des ministres, tenu mercredi à Ouagadougou au Burkina Faso, a adopté un décret portant création d’une société d’Etat, dénommée Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux, en abrégé «CAMEG».

Le compte rendu du Conseil publié à l’issue de la réunion rappelle que l’Etat burkinabè a créé en 1992 un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé CAMEG, dans le but de résoudre le défi crucial de l’approvisionnement en médicaments de qualité à un coût accessible pour les populations.

Cette structure qui a évolué pour prendre le statut d’association en 1998 peine, cependant, à remplir efficacement sa mission, au grand regret des autorités.

Le gouvernement a ainsi opté pour la dissolution de la CAMEG et la création d’une autre société portant le même nom, afin de renforcer l’autorité souveraine de l’Etat dans la garantie de l’accès universel aux médicaments essentiels, de réguler les prix et d’assurer la qualité des produits pharmaceutiques.

La dissolution de la CAMEG a eu lieu au cours d’une Assemblée générale extraordinaire tenue le 22 mars dernier.

La création de la nouvelle société d’Etat à qui l’Etat cède l’actif et le passif de l’association dissoute, a été actée lors du Conseil, avec l’adoption d’un décret, conformément au décret n°2000-189/PRES/PM/MCIA du 17 mai 2000 portant statut général des sociétés d’Etat.

Il est précisé que la nouvelle forme juridique de la CAMEG offre la garantie d’une structure plus solide et plus transparente pour un approvisionnement continu en produits de santé de qualité sur l’ensemble du territoire national.