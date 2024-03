Le Président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi a effectué ce mercredi 27 mars, une «visite d’amitié et de travail» de quelques heures à Lomé, à l’invitation de son homologue togolais, Faure Essozimna Gnassingbé.

Les deux Chef d’Etat ont le tour d’horizon de questions bilatérales, régionales, continentales et internationales et ce dans le cadre des «consultations régulières entre les deux dirigeants et visant à renforcer la coopération qui lie Togo et la RDC», d’après la Présidence togolaise.

Les deux dirigeants ont réaffirmé à cette occasion, «leur volonté à œuvrer au renforcement de ce partenariat dans divers domaines d’intérêt commun. Ils ont évoqué également les questions de paix et de sécurité dans les différentes régions du continent», a en outre détaillé le service de presse de la Présidence du Togo.

La dernière rencontre physique entre les deux Présidents remontait au 28 juillet 2023 à Kinshasa (RDC), lors de la cérémonie inaugurale des IXè «Jeux de la Francophonie».