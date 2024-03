L’Etat du Faso a signé le mardi 26 mars, avec une société russe la «Feuille de route de la construction d’une Centrale nucléaire» civile sur le sol burkinabé, a révélé le ministère burkinabé de l’Energie, des Mines et des Carrières.

Cette nouvelle entente en matière de coopération entre Ouaga et Moscou a été signée par le directeur général de l’entreprise géant russe de technologie nucléaire ROSATOM, Alexey Likhachev et le ministre burkinabè de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, en marge du Forum international sur l’énergie nucléaire «ATOMEXPO 2024», tenu à Sotchi en Russie.

Une signature décrite par la partie russe comme «une étape très importante dans la mise en œuvre de la décision stratégique» du Président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, de doter son pays d’une capacité de production d’énergie nucléaire civile

.

Ce projet a pour objectif majeur de doubler la production d’électricité d’ici 2030 au Burkina Faso et de lui conférer davantage de souveraineté électrique tout en le mettant à l’abri des cycliques délestages que connaissent les pays ouest-africains.

Le rapprochement entre Ouagadougou et Moscou en matière de production d’énergie nucléaire civile à Sotchi est un prolongement de la signature en octobre 2023 d’un «MoU (Mémorandum d’entente) pour la construction d’une Centrale nucléaire civile au Burkina Faso» entre ROSATOM et l’Etat burkinabè.