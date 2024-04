Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a nommé, lundi 1er avril, la ministre d’Etat, Judith Tuluka Suminwa au poste de Première ministre, a annoncé la porte-parole du chef de l’Etat, Tina Salama, sur la chaine de télévision nationale, RTNC.

Tuluka, qui était ministre d’Etat, ministre du Plan, dans le gouvernement sortant, est la première femme à être désignée au poste de Chef de gouvernement depuis l’accession du pays à l’indépendance en 1960.

Pour la présidence congolaise, «cet acte vient conforter la masculinité positive que prône le Président Félix Tshisekedi».

«Je sais que la tâche est grande et les défis immenses. Mais avec l’appui du Président de la République et celui de tous, on y arrivera», a déclaré Tuluka à la Presse, à la sortie de son audience avec le chef de l’Etat.

«J’ai indiqué au chef de l’Etat qu’il pouvait compter sur ma loyauté pour l’aider à mener à bien le développement de notre cher pays et que nous puissions sur la base de ses engagements qu’il a défini au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en RDC que le peuple congolais puisse bénéficier des ressources de ce pays», a ajouté Tuluka Suminwa qui succède à Sama Lukonde à la tête de la primature.

Cadre du parti au pouvoir (UDPS) et membre de l’Union sacrée pour la nation, Tuluka était également, avant sa nomination, coordonnatrice adjointe du Conseil Présidentiel de Veille Stratégique (CPVS), une structure technique qui assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des engagements du président de la République.

Détentrice, entre autres, d’un master en Sciences du travail, administration et gestion du personnel, de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), Tuluka a travaillé durant 10 ans au PNUD au titre de coordonnatrice du pilier «Consolidation de la paix et renforcement de la démocratie».