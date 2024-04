En prélude à la commémoration le 07 avril prochain du «30è anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda», Alain Destexhe, ex-Secrétaire général de l’ONG « Médecins Sans Frontières » (MSF), publie un ouvrage de témoignage sur le sujet.

En sa qualité de SG de MSF, Alain Destexhe a eu l’occasion de se rendre en 1994 au Rwanda, et y est retourné 30 ans plus tard à «la rencontre de rescapés et de génocidaires». Cette expérience de terrain est condensée dans un ouvrage intitulé «Rwanda 94: le carnage. 30 ans après, retour sur place», et préfacé par Louise Mushikiwabo (actuelle SG de la Francophonie).

Depuis ce 01er avril 2024, des extraits de cet ouvrage sont publiés par l’auteur lui-même sur les réseaux sociaux. Il y insiste sur «les raisons pour lesquelles il est impératif de ne pas oublier le génocide rwandais». «Comme lors de la Shoah, hommes, femmes, enfants, tous devaient mourir. Les Forces de l’ONU présentes sur place se sont retirées.

Le monde a abandonné les victimes à leurs bourreaux, présentant comme des luttes ethniques ancestrales ce qui était une extermination systématique», a rappelé l’auteur dans cet ouvrage.

Le Belge Dr Alain Destexhe avait déjà commis deux précédents ouvrages sur le génocide rwandais. Il s’agit de «Rwanda: essai sur le génocide» (1994), «Qui a tué nos paras» (1996). Sa dernière production littéraire en date est intitulée «L’Occident commence en Terre sainte: de Bruxelles à Jérusalem, journal de bord» (2023).

Devenu Sénateur honoraire en Belgique, Dr Alain Destexhe a initié en Belgique sur ce sujet douloureux au Rwanda une Commission d’enquête parlementaire dont les conclusions déboucheront sur des travaux semblables en France et aux Nations-Unies.