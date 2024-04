Le Président de Transition au Tchad, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, a publié, jeudi, son livre autobiographique intitulé «De Bédouin à Président», édité par les éditions VA, selon un communiqué de la présidence.

A l’occasion de la cérémonie de dédicace de ce livre, organisée au Palais Toumaï en présence de plusieurs invités, le chef de l’Etat a également lancé son site web personnel, «www.mahamatidrissdeby.td».

La présidence souligne que «cette double commémoration a pris une signification particulière, intervenant le jour où le Chef de l’Etat célébrait également son 40ème anniversaire».

L’auteur du livre a expliqué «le mobile qui l’a conduit à écrire son autobiographie. Il a partagé avec l’assistance les moments clés de son parcours, des jours de son enfance dans le désert du sahel jusqu’à son ascension au plus haut poste de l’Etat, avant de conclure que c’est sa modeste contribution dans le domaine littéraire tchadien», ajoute le communiqué.

«Ce livre est une reconnaissance envers Dieu pour la vie et la protection durant 40 ans, et à travers lui, j’ai voulu raconter mon histoire au monde, pour que la génération future sache qu’un Mahamat Idriss Deby Itno a vécu et a été porté par le destin au sommet de l’Etat», a également déclaré le président à l’issue de la séance questions/réponses et avant de dédicacer quelques exemplaires pour certaines personnalités présentes.

La présidence souligne que «dorénavant, tout tchadien qui désire communiquer avec le Chef de l’Etat, peut lui écrire via ce canal (son site, ndlr) à travers une fenêtre dédiée», tout en assurant que «les messages envoyés en Inbox et les réponses, seront couverts de confidentialité».