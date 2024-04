Le Fonds de Solidarité africain (FSA) a enregistré à fin décembre 2023, un résultat net de 2,2 milliards de FCFA contre 1,7 milliard de FCFA l’année précédente, soit une augmentation de 28,7%, a annoncé, jeudi, son directeur général, Abdourahmane Diallo, d’après les informations relayées par le site du gouvernement ivoirien.

Ce responsable a livré ces statistiques à l’occasion de l’ouverture de la 30ème session ordinaire du Conseil d’Administration du FSA qui se tient dans un palace à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

«En 2023, l’exploitation du fonds a dégagé un produit net bancaire de 10,52 milliards de FCFA contre 7,54 milliards au 31 décembre 2022, soit un accroissement de 39,5%. En outre, le quotient d’exploitation s’est amélioré en atterrissant à 0,49 contre 0,52 en 2022. Pareil pour les fonds propres effectifs qui se sont accrus de 15,67% en s’affichant à 63,302 milliards de FCFA», a détaille le DG du Fonds africain.

La session qui s’achève ce vendredi est présidée par Clément Kouakou, directeur de cabinet adjoint de la ministre ivoirienne de l’Economie, du Plan et du Développement, également gouverneur du FSA pour la Côte d’Ivoire.

«J’ai noté avec beaucoup de satisfaction les performances réalisées par notre Institution avec une Notation financière internationale «Investment Grade» Baal, assortie d’une perspective stable, délivrée par Moody’s, dès sa première soumission, le 17 novembre 2023, une certification à la norme ISO 9001, une attribution de la note A par l’Association des Institutions africaines de Financement du Développement (AIAFD)», a, entre autres, déclaré ce gouverneur.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la signature de deux accords-cadres de coopération, l’un entre le FSA le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) et l’autre entre le FSA et l’Autorité de Régulation du système des Récépissés d’Entreposage de Côte d’Ivoire (ARRE-CI), dans le but de rehausser les interventions du FSA en Côte d’Ivoire et de toucher les secteurs priorisés par les autorités de Côte d’Ivoire, souligne le site.

Le FSA, institution financière spécialisée dans le développement économique et la lutte contre la pauvreté, est composé de 21 Etats membres africains.