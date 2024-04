Le ministère camerounais du Commerce a lancé, mardi 16 avril, dans l’ensemble des bassins de production, des opérations d’identification des bénéficiaires de la 3ème édition de la campagne nationale de paiement de la prime de qualité aux producteurs de cacao pour les campagnes 2020/2021 et 2021/2022.

Les candidats habilités à percevoir cette prime sont, à cet effet, invités à se rapprocher des Délégations départementales du ministère du Commerce, des Agences de l’Office national du cacao et du café (ONCC), et autres organes compétents, pour les modalités de dépôt des dossiers, selon un communiqué signé par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana.

Le gouvernement, ajoute la même source, avait instauré une prime de qualité au producteur, adossée sur la mise en marché d’un cacao de Grade I, en vue de répondre aux exigences de plus en plus contraignantes du marché international en matière de normes et de qualité du cacao exporté, et dans l’optique de soutenir les efforts des producteurs, confrontés à un marché imprévisible, marqué par des fluctuations récurrentes à la baisse des prix.

Mbarga Atangana a indiqué, lors d’un point de presse, que les candidats recevront, à l’occasion de la 3ème édition de la prime cacao, une cagnotte de 2 milliards de Fcfa, tout en mettant en avant la transparence et l’équité dans le processus de sélection et de paiement de la prime qualité aux producteurs, comme lors des précédentes éditions.

Au cours de la première édition, portant sur la campagne 2017-2018, un montant de 790 millions Fcfa avait été distribué aux producteurs et plus de 2 millions Fcfa pour la seconde édition relative aux campagnes 2018-2019 et 2019-2020.