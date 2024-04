Le Président angolais João Lourenço a reçu mardi 16 avril à Luanda, la capitale de l’Angola, un message de son homologue libérien, Joseph Nyumah Boakai, dans lequel ce dernier insiste sur l’urgence de la «relance de la coopération entre les deux États».

Le message portant sur le raffermissement de la coopération Monrovia-Luanda a été transmis par un envoyé spécial du Président libérien, Sheick Al-Moustapha Kouyateh lors d’une audience que lui a accordée le président João Lourenço.

Les questions «diplomatiques, commerciales et de développement social» et une «invitation adressée au Chef de l’État angolais à visiter la République du Liberia, à une date à convenir entre les parties» ont été au centre des discussions entre les deux parties, a déclaré l’émissaire Sheick Al-Moustapha Kouyateh.

Joseph Nyumah Boakai au pouvoir depuis janvier 2024, croit dur en la réactivation des relations entre les deux pays, car il considère «l’Angola comme un grand pays et croit au leadership et à l’expérience de son homologue angolais», a précisé Sheick Kouyateh, en évoquant l’esprit de fraternité entre les deux Etats cimenté «depuis l’époque des Présidents Agostinho Neto (Angola) et William Tubman (Liberia)», dans les années 80.

«Nous pensons que votre soutien à notre Président récemment élu sera d’une grande valeur pour que le Liberia puisse s’engager sur la voie du développement», a ajouté Kouyateh.

L’Angola et le Liberia sont liés depuis septembre 2011 par un «Accord général de coopération dans les domaines économique, commercial, technique, scientifique et culturel et le Mémorandum d’entente sur la création du mécanisme de consultation politique».

La dernière rencontre physique entre les dirigeants de l’Angola et du Liberia remonte au 27 mai 2022, entre João Lourenço et le Président libérien de l’époque, George O. Weah, à Malabo (en Guinée équatoriale).