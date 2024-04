Le Conseil des ministres au Bénin a décidé lors de sa réunion de ce mercredi, l’octroi d’une subvention de 24.400.000.000 FCFA, aux producteurs de coton à titre de soutien par l’Etat des prix de cession des engrais durant la campagne agricole 2024-2025.

Pour les campagnes 2022-2023 et 2023-2024, l’Etat et les acteurs privés de la filière coton avaient mobilisé des subventions en soutien aux producteurs sur les prix des engrais, de l’ordre, respectivement, de 55 milliards de FCFA et d’environ 30 milliards de FCFA.

«Ces trois dernières années, en raison de la conjoncture économique internationale marquée par les effets pervers de l’après COVID-19 et le conflit russo-ukrainien, les prix des engrais sur le marché international ont connu une hausse significative», explique le Conseil dans un communiqué, précisant que «pour atténuer le choc ainsi généré, l’Etat et les acteurs privés de la filière coton ont décidé de mobiliser» ces subventions.

Grâce à ces importantes contributions, le prix des engrais aux producteurs a été de 280 FCFA le kg, soit 14.000 FCFA le sac de 50 kg au cours des deux campagnes agricoles concernées, précise le document.

Compte tenu des prix qui restent actuellement élevés sur le marché international, céder ces engrais à leur valeur réelle, pour la campagne agricole 2024-2025, les rendrait inaccessibles à la grande majorité des producteurs agricoles ; ce qui aurait de graves conséquences sur la production et menacerait la sécurité alimentaire au plan national, font remarquer les autorités qui ont ainsi décidé de reconduire le soutien de l’Etat aux agriculteurs en vue de garantir le succès de la campagne agricole 2024-2025.

Le Conseil a autorisé, à cet effet, la mise en place d’une subvention de l’Etat en soutien au prix de vente des engrais, d’un montant total de 24.400.000.000 FCFA. Sur cette base, les engrais seront commercialisé à de meilleurs prix.

Le Conseil a enjoint le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de veiller, en relation avec les différents acteurs, à la bonne application de ces mesures et de garantir la disponibilité des engrais dans toutes les communes.