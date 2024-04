L’Etat burundais lance un appel pressant à l’appui étranger pour faire face aux corollaires du phénomène «El Niño» sur son territoire se traduisant par des inondations récurrentes.

«Entre septembre 2023 et le 7 avril 2024, plus de 200.000 personnes ont été affectées par ce phénomène El Niño, dont 20.000 personnes qui se sont retrouvées sans abri», a décrit le ministre burundais de l’Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Niteretse, ajoutant que 40.000 hectares de cultures» ont également été emportés par les eaux en crue au Burundi suite à des pluies diluviennes consécutives au phénomène El Niño.

Malgré les soutiens gouvernementaux actuels aux victimes de ces intempéries, des besoins immenses demeurent en la matière, rappelle le pouvoir central du Burundi qui sollicite ainsi l’appui de tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux pouvant porter secours aux populations burundaises.

Avec l’appui de divers partenaires bilatéraux et multilatéraux, le Gouvernement burundais, a déjà fourni aux victimes des inondations sur son sol, «des semences, de l’argent, des denrées alimentaires, des soins de santé et un accès à l’assainissement et à l’eau potable».

«Depuis environ deux siècles, le Burundi fait partie des 20 pays les plus vulnérables au monde en raison du changement climatique. El Niño a provoqué une montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika, entraînant des glissements de terrain, des pluies diluviennes et des vents violents», a de nouveau alerté Martin Niteretse ce mardi 16 avril dans un communiqué.