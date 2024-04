Le nouveau Président Sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, «entame une visite d’amitié et de coopération ce jeudi 18 avril, en Mauritanie, avant de se rendre en Gambie le 20 avril 2024. Ces visites seront l’occasion pour le Président de renforcer les liens historiques de bon voisinage» avec ces différents Etats, a expliqué la Présidence sénégalaise ce mercredi 17 avril.

Parmi les sujets de discussion entre les Présidents Faye et Ghazouani, figurera en bonne place «le projet gazier de Grand Tortue Ahmeyin», situé à cheval dans les espaces maritimes du Sénégal et de la Mauritanie, ajoute la même source.

L’actuel pouvoir gambien doit pour sa part son installation en 2016 à l’interventionnisme de l’ex-Président, Macky Sall du Sénégal, en pleine contestation des résultats du scrutin présidentiel de cette année-là par le Président sortant, Yahya Jammeh.

Selon d’autres explications fournies par le Bureau d’information gouvernemental (BIG) du Sénégal rattaché à la Primature, ce premier déplacement du président Fae à l’étranger «revêt un caractère symbolique hautement important et témoigne aussi de la volonté du nouveau Président sénégalais de veiller au raffermissement des liens historiques entre le Sénégal et ses voisins».

«Avec la Mauritanie, le Sénégal entretient des relations à la fois séculaires et exemplaires d’amitié cordiale, de bon voisinage et de fraternité», éclaire encore le BIG. La Mauritanie assure depuis la mi-février 2024 la présidence tournante de l’Union Africaine (UA).

«La coopération entre les deux Etats touche pratiquement tous les secteurs, allant de la sécurité aux hydrocarbures, en passant par l’hydraulique et l’environnement, l’énergie, la pêche, l’agriculture, les finances publiques, les questions fiscales et douanières, les infrastructures de transport et autres questions sociales de grande importance», rappelle la Primature du Sénégal.