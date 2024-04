Dans le cadre de la libéralisation de son économie, le Gouvernement éthiopien a ouvert ce jeudi 18 avril, aux investisseurs étrangers son secteur de la distribution réservé jusqu’à cette date aux seuls nationaux.

Le ministère éthiopien du Commerce et de l’Intégration régionale a précisé dans un communiqué que «les investisseurs étrangers qui remplissent les conditions fixées par le Gouvernement éthiopien peuvent désormais investir dans toutes les activités du commerce de détail».

Ces activités ouvertes désormais aux étrangers, a-t-il expliqué, englobent «un large éventail d’activités du commerce de gros, à l’exception de la vente des produits d’engrais» et les potentiels investisseurs étrangers en Ethiopie, sont dorénavant autorisés à «exporter du café, des graines oléagineuses, des céréales, des cuirs et peaux, des produits forestiers et du bétail» en remplissant les conditions requises en la matière.

Disposant d’un vaste marché intérieur avec 120 millions de consommateurs de cette seconde population d’Afrique, et un territoire aux cultures millénaires, l’Ethiopie a fait radicalement le choix de l’accélération de la libéralisation de son économie ces dernières années, tout en protégeant ses champions nationaux dans divers secteurs.