Pour son premier déplacement à l’étranger sous la casquette de Président de la République du Sénégal, le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye s’est rendu à Nouakchott, pour une visite ce jeudi 18 avril en Mauritanie.

«De retour à Dakar, je tiens à adresser mes remerciements à mon frère S.E.M. Cheikh Ghazouani, Président de la République sœur de la Mauritanie et au peuple mauritanien pour leur accueil chaleureux et toutes les marques d’attention qui m’ont été réservées, ainsi qu’à ma délégation», a déclaré le président sénégalais sur Twitter dans la soirée de ce jeudi.

«Nos entretiens empreints de cordialités et marqués par de larges convergences de vues traduisent un renforcement des liens historiques de bon voisinage, d’amitié fraternelle et de coopération confiante, qui unissent nos deux pays», s’est davantage félicité Diomaye Faye.

Le Chef de l’Etat sénégalais qui est attendu ce vendredi 20 avril en Gambie,était accompagné lors de son déplacement en Mauritanie, de Yacine Fall, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Sonar Ngom Birame Mbagnick Diagne, ministre, conseiller diplomatique du Président de la République ainsi que de l’ambassadeur du Sénégal en Mauritanie et de l’ambassadeur, chef du protocole de la Présidence sénégalaise, Mamadou Ndiaye.

La Mauritanie préside depuis la mi-février 2024 l’Union Africaine dans le cadre de la présidence tournante de l’organisation panafricaine.