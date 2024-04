La ville égyptienne de Charm el-Cheikh accueille du 21 au 25 avril, le Forum de haut niveau sur la transition énergétique en Afrique.

L’évènement est organisé par le ministère égyptien de l’Electricité et des Energies renouvelables sous les auspices du Conseil des ministres, en coopération avec l’Association africaine des services publics d’énergie (APUA), la Banque africaine de développement et le gouvernorat du Sud-Sinaï, selon l’Organisme général égyptien de l’Information et d’autres sources locales.

Il vise à mobiliser différents acteurs, notamment les ministres africains concernés par l’électricité et les énergies renouvelables des États membres de l’APUA, les chefs des services publics d’électricité africains, les représentants des groupements régionaux de l’énergie et les partenaires internationaux de développement.

Les discussions porteront sur les questions relatives à la sécurité énergétique, à la fourniture d’électricité, à l’industrialisation régionale intégrée, aux projets d’interconnexion électrique et au marché unique africain de l’électricité.

Les organisateurs prévoient aussi la tenue d’un forum de gouvernance et de leadership pour les services publics d’électricité, un forum unifié du marché africain de l’électricité et un forum ministériel, en plus d’une exposition en marge du forum pour les entreprises égyptiennes et internationales dans le domaine de l’électricité et des énergies renouvelables, rapporte la chaine de télévision «Nile tv International des nouvelles en français».

Les activités de la première journée ont été ouvertes par le premier Sous-secrétaire du ministère égyptien de l’Electricité pour la planification stratégique, Ahmed Mahina.