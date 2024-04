Au Burundi où les inondations occasionnées par le phénomène climatique «El Niño» ont déjà fait près de 100.000 déplacés, le pouvoir central burundais s’attend au pire.

Le week-end écoulé, le Gouvernement du Burundi et la représentante de l’ONU sur place ont lancé dans ce contexte, «un appel à une aide financière pour faire face aux effets dévastateurs» de ce phénomène climatique.

Entre septembre 2023 et le 7 avril dernier, «203.944 personnes ont été affectées» par des inondations, des glissements de terrain, des vents violents et des chutes de grêle, et «le nombre de déplacés internes a augmenté de 25% pour atteindre les 96.000 personnes», ont déploré le pouvoir burundais et le système des Nations Unies, sans avancer de chiffres exactes des pertes en vies humaines dénombrées.

Dans ce pays le plus pauvre au monde en terme de PIB/habitant selon la Banque mondiale et l’un des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique selon l’OIM (Organisation internationale pour les migrations), les pluies ont été quasiment ininterrompues depuis septembre 2023, au lieu des deux saisons des pluies habituelles (septembre-janvier et mars-mai).

Les autorités burundaises craignent le pire d’après les prévisions des services météorologiques du Burundi qui annoncent des «précipitations sensiblement au-dessus de la normale jusqu’en mai 2024».

Le Gouvernement et les acteurs humanitaires ont besoin de «ressources financières pour faire face aux défis croissants en vue d’éviter une aggravation de la situation» actuelle, alertent Bujumbura et l’ONU.

«306.000 personnes sont en besoin d’assistance humanitaire», précise le gouvernement du Burundi, rappelant que dans la capitale économique et principale ville du pays, Bujumbura située sur la rive nord du lac Tanganyika, deuxième plus grand lac d’Afrique, plusieurs quartiers ont été inondés, des routes et ponts détruits et certains hôtels et hôpitaux ont été abandonnés en raison de la montée des eaux.

Les eaux du lac Tanganyika ont atteint un niveau record au 12 avril 2024, en comparaison avec les 36 cm de l’ancienne crue record de 1964, a alerté vendredi 19 avril, le responsable de la Protection civile du pays, le général Anicet Nibaruta.

L’Afrique de l’Est dans laquelle est située le Burundi, connaît ces dernières semaines des pluies torrentielles qui ont causé la mort d’au moins 58 personnes en Tanzanie durant la première quinzaine d’avril 2023 et de 13 autres au Kenya.