La Banque africaine de développement (BAD) s’apprête à organiser ce mardi 30 avril, un webinaire axé sur le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest-africain (EEEOA).

La rencontre virtuelle réunira des représentants régionaux du système d’échanges d’énergies électrique régionaux, des autorités de régulation de l’électricité régionales en Afrique, de hauts fonctionnaires des ministères de l’énergie africains, des partenaires de développement, des acteurs du marché de l’EEEOA et divers autres intervenants, précise un communiqué de l’institution financière.

Les participants au webinaire de partage de connaissances sur l’EEEOA discuteront de l’évolution et du statut de ce Système, y compris ses points forts et ses défis et présenteront des solutions pour relever ces défis.

Deux sessions sont prévues pour ce séminaire en ligne dont, d’une part, la présentation sur l’évolution et le statut de l’EEEOA (principaux acteurs, points forts, défis et perspectives), et d’autre part, un panel sur les réalisations et les défis de l’EEEOA.

Au cours de la deuxième session, seront aussi abordés les tarifs régionaux et le système de paiement, ainsi que les arrangements commerciaux et les stratégies pour faire avancer et diversifier le marché énergétique afin de dépasser les contrats bilatéraux comme solution à certains des défis soulevés.