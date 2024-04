La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) au Tchad a enregistré en 2023, un total de 483 déclarations d’accident de travail et de maladies professionnelles confondus, a annoncé dimanche, le ministre tchadien de la Fonction publique et du dialogue social, Abdoulaye Mbodou Mbami, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé et sécurité au travail et de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels, commémorées respectivement les 28 et 30 avril.

S’exprimant devant des employeurs et travailleurs du privé et du public, le ministre a indiqué que, chaque année, plus de 2,78 millions de travailleurs perdent la vie à cause d’accidents du travail ou de maladies liées à leur activité professionnelle, se basant sur les chiffres de l’Organisation International du Travail (OIT).

Pour faire face à cette situation, le Tchad a placé la problématique de la santé au travail au centre des priorités de l’action gouvernementales, et s’est engagé dans la voie de la prévention des risques professionnels, a assuré le ministre Mbodou Mbami, ajoutant que son pays a signé et ratifié, à cette fin, les principales conventions internationales dédiées à la sécurité et à la santé au travail.

Il a aussi souligné que le Plan National de Développement (PND) place le capital humain comme axe prioritaire, et son objectif stratégique porte sur la promotion de l’emploi décent et la protection sociale pour tous, particulièrement pour les jeunes et les femmes.

Le thème retenu cette année pour la Journée mondiale de la santé et sécurité au travail porte sur «les impacts du changement climatique sur la santé et la sécurité au travail» ; tandis que la Journée africaine de la prévention des risques professionnels se penche sur la «sécurité et santé au travail dans les secteurs d’activité à fort potentiel de risque : défis et stratégies d’interventions».

Le ministre a profité de cette occasion pour exprimer sa «profonde solidarité à l’endroit des accidentés du travail et des malades professionnels et leur souhaiter prompt rétablissement ; ainsi que sa «compassion à l’endroit des familles endeuillées par la disparition de leurs proches dans l’accomplissement de leurs obligations contractuelles».