La Banque mondiale a publié le week-end écoulé des chiffres qui devraient apporter du baume au cœur des Tunisiens sur le plan économique. Ils projettent une «baisse de 0,8% du déficit budgétaire tunisien en 2024».

L’institution de Bretton Woods a fait cette projection dans une lecture holistique de la vie macroéconomique au Moyen-Orient en 2024, et titrée «Conflits et dettes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord».

On y apprend que l’inflation stagne actuellement autour de «7,8%» en Tunisie, même si elle a connu une relative décrue. Cette inflation frappe particulièrement le portefeuille des ménages à faible revenu, et plus spécifiquement leurs approvisionnements en produits frais, explique la Banque mondiale.

La baisse du déficit budgétaire tunisien en 2024 va «se situer à 5,6% du PIB du pays» confronté à une litanie de maux économiques ces 4 dernières années, assure encore l’institution basée à Washington (USA).