La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), a démenti dans un communiqué diffusé en boucle sur les médias officiels ce 28 avril, avoir suspendu sur le territoire togolais les médias français «RFI et France 24».

Le Gouvernement dément via la HAAC, «la fausse information selon laquelle il a suspendu RFI et France 24 sur le territoire national. Cette désinformation est une mauvaise interprétation de la suspension provisoire (depuis le 15 avril 2024) d’accréditations de médias étrangers pour la couverture des législatives et régionales couplées 2024», précise un communiqué de recadrage de la HAAC.

Dans le cadre de la tenue de ce double scrutin, l’Etat du Togo a également mis en garde dans un autre communiqué publié ce 28 avril, les populations et résidents togolais autour de la portée des fake news et la législation en place pour les réprimer.

Le Gouvernement togolais rappelle dans ce sens que «la publication de fausses informations, de diffamations, calomnies, et de faux résultats électoraux sont punissables par le Code pénal et le Code de la presse et de la communication du pays».

113 députés dans 39 circonscriptions et 179 conseillers régionaux pour le compte des 5 régions économiques vont être élus au terme de ce double scrutin du 29 avril.

C’est la première fois que les Togolais se soumettent à un double scrutin dans l’histoire démocratique de leur pays. Ces législatives et régionales étaient programmées pour la fin de l’année 2023, avant d’être reportées à double reprise courant 2024.