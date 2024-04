L’affiche de la finale de la Ligue africaine des Champions, saison 2023-2024, a été dévoilée le week-end dernier au terme des matchs retour des demi-finales.

L’Espérance sportive de Tunis (EST), actuel leader du Championnat tunisien de football, a composté dans la soirée du 26 avril, son billet pour la finale en s’imposant par 1-0 face aux sud-africains du Mamelodi Sundowns à Pretoria, sur un but de Raed Bouchniba à la 57e minute du duel. Au match aller joué une semaine plus tôt à Tunis, l’EST avait déjà dominé le club propriété de l’actuel patron de la CAF sur le même score (1-0).

Dans l’autre demi-finale, les super champions égyptiens d’Al Ahly Sporting Club ont battu les Congolais du TP Mazembé sur le score de 3-0 ;(après le match nul vierge entre les deux formations à l’aller dans le chaudron du club de Lubumbashi.

L’EST et Al Ahly Sporting Club sont par ailleurs assurés de disputer la «Coupe du monde des clubs 2025 aux Etats-Unis» en tant qu’ambassadeurs du continent africain.

La finale de la Ligue des champions d’Afrique 2024 opposera donc l’Espérance sportive de Tunis à Al Ahly du Caire à travers deux matchs (aller et retour) les 19 et 26 mai (respectivement à Tunis et au Caire).