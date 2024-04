Le contingent chinois au sein de la Mission de l’ONU en République démocratique du Congo (MONUSCO) a transféré la propriété d’actifs d’une valeur de 7,3 millions de dollars au gouvernement congolais, a révélé lundi la mission onusienne dans un communiqué.

Ce transfert a eu lieu au camp du contingent chinois établi à la périphérie de Bukavu, dans le contexte du désengagement de la MONUSCO de la province du Sud-Kivu (Est), initié en janvier 2024.

Selon le communiqué, le don comprend 46.767 outils et machines d’ingénierie, dont des bulldozers, des chariots élévateurs et des camions à benne.

Ce matériel est destiné «à aider les autorités à répondre à leurs besoins en matière de construction et de développement», sachant que le contingent chinois a déjà réalisé plusieurs d’importants projets d’ingénierie (infrastructures routières, ponts, héliports…) ayant contribué à améliorer l’accès et la mobilité dans la province.

Aussi, l’hôpital géré par le contingent chinois à Bukavu a-t-il offert 43.043 équipements médicaux, dont une ambulance, d’autres véhicules et divers matériels et instruments médicaux aux autorités congolaises.

La valeur totale du matériel offert à la RDC s’élève à 7.359.922 dollars. Kinshasa «a promis d’utiliser ces biens pour la consolidation de la paix et le développement social» dans le pays, précise le communiqué.

Pour sa part, la cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, s’est félicitée de cette initiative et a salué la générosité des autorités chinoises. «Au fil des ans, nous avons constaté l’importance cruciale des infrastructures dans le maintien et la consolidation de la paix et de la sécurité. Ce transfert d’actifs démontre l’engagement de la République populaire de Chine à soutenir les efforts de consolidation de la paix et de développement en RDC», a-t-elle déclaré.

Keita a réitéré sa «gratitude aux Casques bleus chinois pour leur dévouement et leur professionnalisme au cours des deux décennies de leur déploiement au Sud-Kivu».

Ce transfert d’actifs intervient deux semaines après que la MONUSCO et les autorités de la RDC ont rendu hommage aux Casques bleus chinois lors d’une cérémonie très médiatisée, conclut le communiqué.