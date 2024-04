Le Président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi est arrivé la veille à Paris en provenance de l’Allemagne, pour une visite officielle de 3 jours en France, centrée sur la redynamisation de la coopération économique entre les deux pays.

Félix Tshisekedi aura ce mardi 30 avril à l’Elysée un entretien en tête-à-tête avec son homologue français, Emmanuel Macron. Il est aussi prévu sur son agenda, une rencontre avec le MEDEF (patronat français) pour vanter les énormes potentialités inexploitées de son pays.

Au premier jour de a visite officielle dans l’Hexagone, le dirigeant congolais a été reçu à l’Assemblée nationale et au Sénat, après des honneurs militaires aux «Invalides».

Selon la Présidence congolaise, «ces échanges fructueux augurent une coopération parlementaire plus approfondie» entre les deux pays. Tshisekedi est accompagné lors de ce déplacement, par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, le prochain Président de l’Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe et de hauts cadres de son Cabinet.

La RDC est l’Etat francophone le plus peuplé de la planète et est le pays membre de l’Organisation de la Francophonie (OIF) regroupant sur son territoire le plus grand nombre de locuteurs francophones.

Sous le premier quinquennat de Tshisekedi, ce pays a rejoint l’Communauté des Etats d’Afrique de l’Est (EAC) avec l’ambition de diversifier avantage ses partenariats économiques.