Les journalistes palestiniens qui couvrent la guerre dans la bande de Gaza ont été désignés lauréats du Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano 2024, sur recommandation d’un jury international de professionnels des médias, indique un communiqué de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

La cérémonie de remise du prix a lieu jeudi 2 mai en marge de la Conférence mondiale sur la liberté de la presse à Santiago, au Chili, précise le document.

«En ces temps d’obscurité et de désarroi, nous souhaitons adresser un message fort de solidarité et de reconnaissance aux journalistes palestiniens qui couvrent cette crise dans des circonstances dramatiques. L’humanité a une dette immense à leur égard, pour leur courage et leur engagement en faveur de la liberté d’expression», a déclaré le Président du Jury international de professionnels des médias, Mauricio Weibel.

Pour sa part, la Directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay a souligné que «le Prix Unesco/Guillermo Cano rend hommage chaque année au courage des journalistes qui font face à des circonstances difficiles et dangereuses ».

Ce Prix, a-t-elle dit, «nous rappelle encore une fois cette année l’importance d’une mobilisation collective afin que les journalistes, partout dans le monde, puissent continuer à mener leur travail essentiel d’information et d’enquête».

L’Unesco, qui considère que le conflit actuel à Gaza a des conséquences graves pour les journalistes, informe avoir condamné et déploré, depuis le 7 octobre 2023, la mort dans l’exercice de leurs fonctions de 26 journalistes et professionnels des médias, sur la base d’informations fournies par des ONG internationales partenaires.

L’Organisation dit soutenir les journalistes dans les conflits à travers le monde. A Gaza, elle aurait distribué des produits de première nécessité aux journalistes, tandis qu’en Ukraine et au Soudan, des espaces de travail sûrs seraient établis et des subventions d’urgence octroyées aux professionnels des médias.

Le Prix mondial de la liberté de la presse Unesco/Guillermo Cano, créé en 1997, récompense chaque année une contribution exceptionnelle à la défense ou à la promotion de la liberté de la presse, où que ce soit dans le monde, en particulier lorsque cette contribution a été réalisée dans des circonstances difficiles. Il s’agit du seul prix des Nations Unies qui récompense des journalistes.