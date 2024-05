Le ministre marocain des affaires étrangères, Nasser Bourita et son homologue malien, Abdoulaye Diop ont tenu ce jeudi 2 mai à Banjul, la capitale de la Gambie, une rencontre consacrée à l’examen des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays et la situation dans la région du Sahel et d’autres sujets d’intérêt commun.

«Nos discussions ont également porté sur l’examen de la situation au niveau de la région (du Sahel-NDLR), et là aussi, nous nous sommes félicités des interactions avec le Maroc et des initiatives qui sont prises ensemble pour renforcer la paix, la stabilité et la prospérité de la région», a souligné Diop dans une déclaration à l’agence de presse marocaine «MAP».

La rencontre qui s’est déroulée en présence du Directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), l’ambassadeur Mohamed Methqal, intervient à la veille de la 15ème session de la Conférence islamique au Sommet, prévue les 4 et 5 mai à Banjul.

Pour rappel, le Mali est l’un des pays du Sahel à avoir adhéré aux côtés du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, à l’Initiative Atlantique lancée par le Roi du Maroc, Mohammed VI le 23 décembre 2023 à Marrakech, dans l’optique de faciliter l’accès des nations sahéliennes à l’océan Atlantique et de faire de la zone afro-atlantique un espace de paix, de sécurité et de prospérité partagée, dans le cadre d’une coopération Sud-sud basée sur un partenariat gagnant-gagnant.