Le Maroc et les Etats-Unis à travers l’AFRICOM, plus haut commandement des USA sur le plan militaire en Afrique, tiennent du 29 avril au 31 mai 2024, leur exercice militaire «African Lion 24», a annoncé ce lundi 6 mai le Département d’Etat.

Cette nouvelle édition de cet exercice militaire d’envergure en terre africaine, a débuté en Tunisie ce 29 avril 2024. Plus de 8.000 éléments des Forces armées provenant de 27 Etats prennent part aux côtés des US forces armées et des Forces Armées Royales (FAR) du Maroc, pays organisateurs, à ces grandes manœuvres militaires.

Selon le Département américain des Affaires étrangère, le même exercice se déroule dans d’autres pays du continent africain avec la même ambition régionale. C’est le cas du Maroc, du Sénégal et du Ghana.

A l’occasion du nouvel exercice «African Lion 24», le haut commandement de l’AFRICOM effectue depuis deux semaines une tournée régionale pour discuter de l’avenir de ses 1.100 soldats forcés de quitter le Niger un des pays du Sahel, après la dénonciation unilatérale par Niamey, fin mars 2024, des accords de défense la liant à Washington depuis plusieurs années.