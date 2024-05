La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a proclamé ce lundi 6 mai, les résultats provisoires des premières élections régionales tenues le 29 avril dernier au Togo et couplées aux législatives.

179 postes de Conseillers régionaux étaient en jeu dans le cadre des régionales 2024 qui matérialisent le deuxième pallier du processus de décentralisation enclenché au Togo en mai 2019 à travers la tenue des élections locales largement dominées par le parti politique «Union pour la République» (UNIR) créé le 14 avril 2012 par l’actuel président togolais, Faure Gnassingbé pour succéder au Rassemblement du peuple togolais de son défunt père, Gnassingbé Eyadema.

Dans les chiffres communiqués, la CENI indique que «2,5 millions de personnes ont exprimé leurs voix sur les 4,2 millions inscrits sur la liste électorale», précisant que la formation au pouvoir «UNIR totalise 137 sièges de conseillers (avec 120 hommes et 17 femmes), suivi de l’ANC avec 9 sièges, ADDI avec 8 sièges, BATIR engrange 5 sièges, UFC a également 5 sièges, la DMP arrache 4 postes de conseillers régionaux, les FDR en ont 3».

«Le PSR a 2 sièges de conseillers, d’autres partis ont été crédités d’un siège durant ces régionales». Il s’agit selon ces chiffres provisoires, de petits partis comme «VSV, CAR, HP, NET, Nouveau Départ et PDP». Au total, dans les rangs des conseillers régionaux élus, on recense «158 hommes et 21 femmes».

Les conseillers régionaux élus vont former avec les conseillers municipaux en place depuis mai 2019 la plus grande partie du Sénat, en attendant la nomination par l’exécutif de l’autre partie (1/3) de cette seconde Chambre parlementaire. Les contestataires des résultats provisoires de ce scrutin sont invités à saisir la Cour Suprême, selon le Code électoral togolais.