Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a annoncé, vendredi 10 mai, la nomination de Mme Barrie Freeman, des États-Unis, au poste de Représentante spéciale adjointe pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, rapporte le service de presse de l’ONU.

Il est indiqué que Freeman succède à Mme Giovanie Biha, du Burundi, à laquelle Guterres a exprimé sa gratitude pour son travail, y compris son rôle dans les progrès de la mise en œuvre de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel.

Le SG a également remercié Khassim Diagne du Sénégal, pour l’appui qu’il a offert, durant l’intérim, au Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS).

L’ONU espère s’appuyer sur la vaste expérience de plus de 30 ans de la nouvelle Représentante spéciale adjointe dans le domaine de la paix et de la sécurité internationale.

Freeman était, depuis 2021, Représentante spéciale adjointe à la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK). Entre 2018 et 2021, elle était Cheffe adjointe et Directrice politique du Bureau d’appui à la consolidation de la paix au Département des affaires politiques et de consolidation de la paix.

Avant cela, la diplomate américaine avait occupé les fonctions de Directrice des affaires politiques à la Mission multinationale intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) ainsi que des postes élevés dans son pays et dans d’autres Etats africains.