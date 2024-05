La Société financière internationale (SFI), filiale du Groupe de la Banque mondiale en charge du financement du secteur privé, et la Banque du Caire ont signé, dimanche, un accord de financement d’une valeur de 100 millions de dollars, en marge de la journée de la SFI en Égypte, dont les travaux ont été lancés ce 12 mai, a révélé l’Organisme général de l’information (OGI).

La cérémonie de signature des accords a eu lieu en présence du Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouly et des ministres de la Planification, des Finances, des Communications et des Affaires publiques, ainsi qu’un groupe de présidents de banques et d’entreprises du secteur privé égyptien.

Toujours d’après l’OGI, «l’accord comprend 50 millions de dollars pour soutenir les efforts de développement des micro, petites et moyennes entreprises du secteur privé, en mettant l’accent sur le financement de projets détenus par des femmes entrepreneurs», et «50 millions de dollars (…) alloué au financement du commerce dans le cadre du programme de financement du commerce international de la SFI». Le Caire se serait félicité de ces nouveaux accords qui ne sont pas les premiers du genre avec la SFI.

Par ailleurs, à l’occasion de l’ouverture de la journée de la SFI en Egypte, la ministre égyptienne de la Coopération internationale, Rania Al Machat a prononcé un discours dans lequel elle a affirmé que la relation entre l’Egypte et la SFI «fait partie d’un partenariat plus large avec la Banque et ses institutions affiliées (MIGA et BIRD)» lequel partenariat a été «lancé en mai 2023» et «se concentre sur un certain nombre d’objectifs, dont la création d’un environnement favorable aux investissements dirigés par le secteur privé et la création d’emplois».