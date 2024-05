Le Niger célèbre de lundi 13 mai, la 33e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne, avec le soutien du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP).

En prélude à cette célébration, le président nigérien, le Général Abdourahamane Tiani, a rencontré deux jours plus tôt, le collectif des femmes du Niger conduit par la Directrice Générale de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, Iddé Hadiara Arzika.

Au cours de cet entretien, les membres de cette délégation ont fait part au Chef de l’Etat, de leurs doléances et des activités prévues pour cette journée du lundi. En retour, le Président du CNSP s’est engagé à répondre favorablement à leurs demandes. Par ailleurs, le collectif a promis de soutenir les efforts du CNSP dans la mise en œuvre de ses objectifs pour le pays.

Les débats planifiés pour la 33e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne porteront sur l’autonomisation des femmes et leur participation socio-économique, selon Hadiara Arzika.

A l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, le 8 mars dernier, le ministre nigérien de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales, le Colonel Major Garba Hakimi avait déclaré que «la célébration de cette journée nous offre toujours l’occasion de faire le bilan des actions menées en matière de promotion de la femme et de tirer des leçons en vue de développer et mettre en œuvre des stratégies pour le futur».

La Journée nationale de la femme nigérienne a été instituée par décret en 1992 et devait permettre, chaque année, d’évaluer les progrès enregistrés et les défis à relever en vue de la promotion de la femme dans le pays.