Le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major général des Forces Armées Royales (FAR) a adressé ce mardi 14 mai, un ordre du jour aux officiers, officiers du rang et militaires du rang, à l’occasion du 68ème anniversaire de la création des FAR.

Dans cet ordre du jour, le Roi Mohammed VI a salué « le travail colossal » accompli par les Forces Armées Royales pour la défense « avec abnégation » de l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi que les militaires qui veillent à la sécurité des frontières terrestres, aériennes et maritimes du Royaume.

Le Souverain a également salué « les membres des contingents militaires du Royaume déployés dans le cadre des Opérations de maintien de la paix en République Démocratique du Congo et en République Centrafricaine, en droite ligne avec les efforts des Nations Unies pour le rétablissement de la sécurité et de la paix dans ces deux pays frères ».

Dans le même texte, le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major général des FAR a donné ses instructions «pour amorcer une évaluation globale des curricula de formation et des programmes d’entraînement militaire destinés à l’ensemble des militaires, tous niveaux confondus, dans le but d’insuffler une nouvelle dynamique aux systèmes et supports d’enseignement et de les adapter aux nouvelles mutations, tout en adoptant une pensée renouvelée et des méthodes innovantes dans les domaines scientifiques, technologiques et de l’intelligence artificielle».

Le Roi du Maroc a aussi donné ses hautes instructions pour «la construction d’un nouveau siège du Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur, en tant que pôle universitaire intégré, qui abrite l’ensemble des écoles de formation militaire supérieure des officiers des différentes composantes terrestres, aériennes, navales et de la Gendarmerie Royale» et souhaité que cet établissement soit «ouvert à l’espace continental et international».

Le Souverain a d’autre part, assuré qu’il «veille constamment à développer les capacités des Forces Armées Royales, toutes composantes confondues, et à les doter de tous les moyens techniques modernes et des équipements nécessaires à travers des programmes de formation et de qualification de l’élément humain, tout en mettant en place des plans intégrés garantissant la disponibilité opérationnelle permanente et le renforcement de leurs capacités défensives en toutes circonstances ».

Par la suite, plusieurs officiers et officiers du rang, ont été décorés de Wissams décernés par le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major général des Forces Armées Royales.

Le même jour et sur ordre du Roi Mohammed VI, le Prince héritier, Moulay El Hassan a présidé, au Cercle Mess Officiers de Rabat, le déjeuner offert par le Souverain à l’occasion de ce 68ème anniversaire des Forces Armées Royales. Ont pris part à ce déjeuner, le Chef du Gouvernement, des Conseillers du Roi, les membres du Cabinet Royal, les membres du Gouvernement, les Officiers supérieurs de l’Etat-major Général des FAR, les Attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.