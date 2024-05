Le Maroc vient d’être désigné ce mardi «Meilleure destination africaine de tourisme golfique pour l’année 2024», à l’occasion de la nouvelle édition de la Convention européenne de l’International Association of Golf Tour Operators (IAGTO) qui se tient du 13 au 15 mai à Malaga en Espagne, a annoncé l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) dans un communiqué de presse.

Plus de 750 délégués venus d’Europe et d’autres régions participent à cette édition 2024 de la Convention annuelle de l’IAGTO qui constitue un pilier majeur de l’industrie du tourisme golfique mondial. La rencontre de Malaga est appelés à établir des relations et faciliter les prises de contacts entre les voyagistes spécialisés dans le golf et les entrepreneurs du secteur touristique, notamment les terrains de golf, les complexes hôteliers et les agences réceptives.

«Cet événement est une occasion unique pour renforcer les liens et explorer de nouvelles opportunités dans l’industrie du golf. Cette année, le Maroc est présent en force avec la forte mobilisation d’un grand nombre d’opérateurs marocains privés évoluant notamment dans le golf, les resorts golfiques, l’hôtellerie et représentant les différents clusters golfiques du Royaume», ajoute l’ONMT.

La désignation du Maroc comme «Meilleure destination africaine de tourisme golfique de l’année» découle du vote de 660 tour-opérateurs golfiques qui se sont concertés et ont étudié les performances du 1er trimestre 2024 et le degré de satisfaction des clients.

Cette consécration, ajoute le communiqué, est «rendue possible grâce aux efforts conjoints de la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) et de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) pour la durabilité des golfs, l’amélioration de l’expérience de voyage et la promotion du tourisme golfique».

Pour l’ONMT, le golf est un vecteur clé du développement touristique, grâce aux destinations golfiques de prestige que compte le Maroc et aux évènements d’envergure internationale qui s’y organisent. L’Office, en partenariat avec la FRMG, a pour objectif de faire du Maroc une véritable destination touristique golfique à part entière, a conclu l’ONMT dans son communiqué.