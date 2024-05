Les critiques autour de la tenue du premier tour de la présidentielle du 06 mai continuent de fuser au Tchad. Les deux principaux adversaires politiques du candidat Mahamat Idriss Deby déclaré officiellement vainqueur avec 61% des voix, ont annoncé ce mercredi 15 mai avoir déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle.

Succès Masra (avec 18% des suffrages) et l’ancien Premier ministre Albert Pahimi Padacké crédité de 16% des voix, pointent du doigt des irrégularités lors de ce scrutin censé tourner la page de la Transition dans ce vaste Etat sahélien.

Même s’il a adressé des félicitations au Président Mahamat Deby, Albert Pahimi Padacké critique des irrégularités durant la campagne, citant entre autres « l’utilisation des couleurs du drapeau national» et demande «l’annulation partielle des résultats dans cinq provinces» du pays, à savoir : l’Ennedi Est et Ouest, les deux Logones et le Moyen-Chari.

Succès Masra dénonce pour sa part «l’annulation pure et simple du scrutin du 6 mai tout en continuant à clamer sa victoire électorale avec plus de 70% des voix». Ses avocats annoncent avoir fondé leur recours sur une kyrielle d’anomalies recensées aussi bien sous «format numérique que papier».

Nasra Djimasngar, président du parti «Le Nouveau Jour», a introduit sa requête hors-délai dans le même dossier. Le délai légal pour contester les résultats provisoires proclamés par l’ANGE (instance électorale) était fixé au lundi 14 mai 2024 à minuit.