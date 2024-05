Le Chef de l’Etat gabonais, Brice Oligui Nguema effectuera son «premier voyage officiel en France du 28 mai au 2 juin 2024», a annoncé à Libreville, le Palais présidentiel.

Les relations bilatérales, le climat et forêts et la suite de la Transition au Gabon enclenchée le 30 août 2023, seront au menu des discussions du président gabonais avec les hauts dirigeants français lors de ce déplacement très attendu dans les milieux diplomatiques gabonais.

Le président Nguema qui sera accompagné de plusieurs ministres à Paris, sera reçu en audience par le Président Emmanuel Macron à l’Élysée. Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés une première fois en marge de la COP28 à Dubaï le 1ᵉʳ décembre 2023.

Oligui Nguema est par ailleurs attendu les 29 et 30 mai au «Forum économique Gabon-France» où plusieurs tables rondes sont organisées pour mettre en lumière la situation économique au Gabon, les opportunités d’affaires et offrir un canal d’échanges entre décideurs et investisseurs.

Dans l’agenda du séjour du Président gabonais à Paris, est également prévue le samedi 1ᵉʳ juin une rencontre avec ses compatriotes établis en France et le lendemain il quittera Paris en direction de la Somme où il assistera «aux commémorations de la bataille d’Airaines qui s’est déroulée en juin 1940», et qui a vu s’illustrer le valeureux capitaine gabonais, Charles N’Tchoréré.