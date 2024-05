L’Union européenne (UE) vole au secours des victimes des récentes inondations et glissements de terrain survenus en Tanzanie à la chute de pluies diluviennes, en mettant le mercredi 22 mai, à la disposition de la Croix-Rouge tanzanienne (TRCS), un nouveau financement de 100.000 euros à titre d’aide humanitaire à quelque 85.000 sinistrés, après une dotation similaire déboursée en décembre 2023.

Cet appui européen vient en soutien aux «personnes touchées dans les régions de Morogoro, de Mbeya, de Kilimandjaro, de Geita, de Dar es Salaam, de Manyara et les régions côtières, ainsi que sur l’île d’Unguja à Zanzibar», précise l’UE, précisant que cette aide ciblera les victimes les plus vulnérables, en particulier les familles, dont la maison a été détruite et qui ont été déplacées par les intempéries.

La TRCS projette de fournir des «bâches et des tentes aux familles sinistrées en guise d’abris d’urgence, et distribuera également des articles ménagers essentiels aux déplacés et aux populations installées dans des camps de réfugiés».

Plusieurs pays d’Afrique orientale comme la Tanzanie, la Somalie et l’Ethiopie paient depuis fin 2023, un lourd tribut au phénomène climatique El Nino.