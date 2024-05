La Namibie appelle vivement les Etats-Unis à retirer Cuba de la Liste des pays soutenant le terrorisme (SST) sur laquelle figure ce pays d’Amérique depuis 42 ans.

L’inscription de Cuba sur cette liste a «causé des effets négatifs importants sur l’économie et la population de Cuba, y compris l’exclusion du pays insulaire de l’aide et du commerce internationaux», a déploré mercredi dernier, Penda Naanda, Directeur exécutif du ministère namibien des Relations et de la Coopération internationales.

L’inscription de Cuba sur la SST relève d’une autre époque désuète, souligne le Département namibien des Affaires étrangères, déplorant que «le peuple cubain continue de souffrir d’une exclusion de l’aide et du commerce internationaux en raison du statu quo concernant le statut du pays sur la liste SST».

Contrairement à la plupart des Etats d’Afrique sub-saharienne, la Namibie n’a accédé à l’indépendance qu’en 1990. Le vaste Etat d’Afrique australe a entretenu des liens singuliers avec le bloc soviétique pour accéder à son indépendance, d’où sa coopération intime avec l’allié cubain.