L’ONG Human Rights Watch (HRW) a invité ce lundi dans un communiqué, les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) à veiller à ce que les auteurs d’une tentative de coup d’Etat soient poursuivis dans le cadre de procès équitables.

HRW demande également l’engagement de poursuites judiciaires appropriées sur les exécutions extrajudiciaires présumées de putschistes par les forces de sécurité, après une enquête menée de manière approfondie et impartiale.

Citant des médias, l’organisation internationale dédiée à la défense des droits humains, rappelle que la tentative de coup d’Etat, perpétrée le 19 mai 2024 par un groupe d’environ 50 Congolais et étrangers à Kinshasa, sous la conduite d’un opposant congolais basé aux Etats-Unis, Christian Malanga, a entraîné la mort d’au moins deux gardes de sécurité et d’un civil et de plusieurs putschistes abattus par les forces de sécurité congolaises.

Selon le directeur pour l’Afrique centrale chez HRW, Lewis Mudge, «le gouvernement a, à la fois, la responsabilité d’assurer la sécurité du pays et de demander des comptes aux responsables de la tentative de coup d’Etat, sur la base des normes internationales en matière de procès équitable».