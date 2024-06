L’Institut national de la Statistique (INSTAT) de Madagascar a livré le week-end, de nouvelles statistiques sur le niveau de vie et l’inflation dans la grande île.

En 2023, l’inflation annuelle moyenne a «progressé de 9,9 %, comparativement à 8,2% en 2022. Les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, ainsi que le riz et les produits de première nécessité, ont largement contribué à cette augmentation», révèlent des chiffres de l’INSTAT, précisant que cette évolution a pavé la voie à l’augmentation de l’inflation «de 7,3% en avril 2024 par rapport à la même période de l’année précédente».

Le tendance haussière de l’inflation en avril 2024 est portée par le prix du riz qui a «augmenté de 4,4% et celui des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées qui a augmenté de 6,3%».

D’une manière globale, la variation des prix en avril 2024 a «atteint 7,6% pour les produits locaux, contribuant à 90,43% dans la variation des prix dans leur ensemble», a fait remarquer l’Institut malgache.

Toujours en avril 2024, les prix des «produits semi-importés ont connu une augmentation de 4,73 %, tandis que l’indice des prix à la consommation des « produits importés » a augmenté de 5,89 %», a conclu l’INSTAT.