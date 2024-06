La Cité pharmaceutique égyptienne «Gypto Pharma» a conclu le lundi 3 juin, un accord de partenariat avec le géant pharmaceutique américain, Abbott Pharma, devant permettre la fabrication locale de médicaments en Egypte, rapportent des médias égyptiens.

Cet accord porte sur la fabrication en Egypte, de six types d’analgésiques et d’antibiotiques avec une capacité de production de 155 millions conditionnements d’ici cinq ans, a précisé le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel-Ghaffar, qui a souligné aussi la volonté des autorités du Caire de fournir aux citoyens les médicaments à des prix avantageux.

En effet, a-t-il expliqué, les prix des médicaments ont connu une augmentation ces dernières années dans le pays en raison des nombreuses dévaluations de la livre égyptienne.

Gypto Pharma, un projet de ville pharmaceutique qui a été inauguré en avril 2021 par le président égyptien, Abdel Fattah, représente la plus grande ville pharmaceutique du Moyen-Orient, avec une superficie de 180.000 mètres carrés.

Opérant selon des pratiques et réglementations de classe mondiale, Gypto Pharma produit une diversité de produits pharmaceutiques couvrant un large éventail de domaines thérapeutiques (Neurologie, Hépatologie, Gastro-entérologie, Anti-infectieux, Ophtalmologie, Cardiologie, Dermatologie…).

Un total de 26 millions de paquets de médicaments auraient été produits jusqu’en 2023 et l’Egypte s’est fixé pour objectif, d’atteindre le seuil de 60 millions de paquets en 2024.