Les ministres ivoiriens des Finances et du Budget, Adama Coulibaly et de l’Economie du Plan et du Développement, Kaba Nialé ont cosigné, dimanche 2 juin, avec le ministre sud-coréen des Affaires Etrangères, CHO Tae-yul, un accord-cadre au titre duquel le Fonds coréen de coopération pour le développement économique s’engage à accorder à la Côte d’Ivoire un prêt d’un milliard de dollars.

L’accord, paraphé en marge du 1er sommet Afrique Corée du Sud, qui se tient du 4 au 5 mai à Séoul, la capitale sud-coréenne, permet à la Côte d’Ivoire de bénéficier de financements d’un montant total d’un milliard de dollars, soit environ 600 milliards de FCFA.

L’enveloppe devrait aider ce pays ouest-africain de réaliser divers projets de développement sur la période 2024-2028, précise un communiqué officiel ivoirien.

Par ailleurs, le président ivoirien qui a rencontré son homologue coréen, Yoon Suk-yeol, lundi à Séoul, a salué leurs échanges sur les perspectives de coopération entre leurs deux pays et entre les secteurs privés ivoirien et coréen dans les domaines de la transformation du cacao, de l’anacarde et de l’innovation.